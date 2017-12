Krépin Diatta invité aux CAF Awards (officiel)

Dakar – L’international sénégalais, Krépin Diatta, nominé pour le titre de meilleur jeune du football africain par la Confédération africaine de football (CAF) est invité à la cérémonie des Awards prévue le 4 janvier à Accra (Ghana), a appris l’APS.



L’information a été confirmée par son agent, Thierno Seydi lors d’un entretien ce mercredi.



’’Il a été officiellement invité par la CAF comme les autres prétendants au titre mais c’est déjà une bonne nouvelle pour lui d’être présent dans ce trio’’, a dit le conseiller du footballeur.



‘’Pour un footballeur n’ayant pratiquement pas évolué dans les ligues majeures dans son pays, se retrouver parmi les trois meilleurs du continent, c’est une très bonne nouvelle pour le joueur mais aussi pour le football national’’, a estimé M. Seydi.



En plus de l’international des moins de 20 ans finaliste de la CAN de la catégorie en mars dernier, Thierno Seydi gère les intérêts de plusieurs africains dont l’Ivoirien Didier Drogba.



Outre Krépin Diatta, élu meilleur Espoir en Norvège qu’il a rejoint en mars dernier, Sadio Mané va concourir au titre de meilleur footballeur 2017.



Chez les jeunes, Krépin Diatta a été nominé en compagnie du Malien Salam Giddou et du Zambien Patson Daka.



Sadio Mané aura comme adversaires pour le titre de meilleur joueur africain 2017, l’Egyptien Mohamed Salah et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.



Finaliste de la CAN des moins de 20 ans, Krépin Diatta a signé dans la foulée dans l’équipe de Sarpsborg 08 avec laquelle il a marqué 8 buts et fait 7 passes décisives.







