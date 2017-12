© Présidence par DR Lancement des travaux de l`usine de Keur Momar Sarr 3 Fandène, le 19 décembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a procédé au lancement des travaux de l`usine de Keur Momar Sarr 3 à Fandène. L`usine devra permettre à plus 85.000 ménages de disposer d`une eau de qualité.





Des voix s'étaient levées pour fustiger la "non-implication" de l'Apr de Thiès et ses membres à l'accueil du chef de l'État, le 18 décembre dernier au lancement des travaux de la nouvelle usine d'eau potable de Keur Momar Sarr (KMS 3), dans la commune de Fandène, département de Thiès. En réunion du Conseil des ministres ce mercredi, Macky Sall a adressé ses félicitations aux Thiessois, notamment à la commune de Fandène dirigé par le ministre et maire Augustin Tine.



Le chef de l'État qui a entamé sa communication "autour de la gouvernance stratégique du secteur de l'eau et de l'impératif d'assurer, sur l'ensemble du territoire national, un accès durable des populations à une eau potable de qualité à des coûts raisonnables", a adressé "ses chaleureuses félicitations aux populations de la région de Thiès, notamment celles de la Commune de Fandène, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à l'occasion du lancement des travaux de la troisième usine d'eau de Keur Momar SARR (KMS 3)", informe le communiqué dudit conseil.