Le président SALL ferait mieux de suivre les pas de François Hollande et écarter de se présenter pour un deuxième mandat à la tête du Sénégal.



C’est le conseil que lui donne Thierno BOCOUM. Dans un entretien avec le quotidien Rewmi, le président du Mouvement de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (AGIR) soutient que le leader de l’APR n’a aucune chance de remporter le scrutin présidentiel de 2019. « Je ne lui vois aucune chance et je suis vraiment sincère. Je pense qu’il doit suivre la voie de François Hollande et ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il a échoué, et largement d’ailleurs », déclare l’ancien chargé de Com de Rewmi.



Etayant ses arguments, Thierno BOCOUM d’analyser les enjeux dudit scrutin: «L’enjeu en 2019, ce n’est pas l’unité de l’opposition. Cette unité était plutôt attendue en 2017 avec les élections législatives, compte tenu du mode de scrutin. Pour l’élection présidentielle, l’enjeu c’est la barre des 50%. Si Macky obtient un résultat en deçà de la barre des 50%, il ira au deuxième tour. Que l’opposition soit unie ou pas ».