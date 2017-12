L'ancien Premier ministre Aminata Touré s'était sentie seule après ses déclarations sur les milliards de francs CFA mobilisés grâce à la traque des biens mal acquis. Les membres de la majorité, notamment de l'Alliance pour la République commence à prendre sa défense et à la conforter dans sa position.



Le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang assure que le montant recouvré grâce à la traque des biens mal acquis dépasse les 200 milliards évoqués par Aminata Touré. Selon Mame Niang, l'ancien ministre de la justice a tout son soutien. Aussi, assure-t-il que si Mimi Touré n'avait pas la certitude dans les chiffres, elle n'allait pas les annoncer.





"Mimi Touré a tout notre soutien, parce qu'on partage le même combat. On se bat pour le même idéal, qui est l'avenir de notre pays. Il y a des gens qui aiment animer des débats stériles. Ils sont experts en tout. L'exploitation du nouvel aéroport était détenue à 90 % par un inconnu logé aux Îles vierges. 470 milliards F CFA qui étaient détenus par un inconnu. Aujourd'hui, cet aéroport est entre les mains de l'Aibd et appartient à 100% à l'État du Sénégal. Il faut avoir la décence de discuter juste et vrai. Ce ne sont pas des montants. L'aéroport ne peut pas être mobilisé et être mis sur une loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. C'est notre souveraineté qu'on a reprise. La reddition des comptes a mobilisé plus de 200 milliards F CFA. Est-ce qu'il y a corruption ou pas, l'avenir nous édifiera. Il faut arrêter ce débat qui ne mène à rien. Mimi Touré n'a pas intérêt à avancer des chiffres qui vont être démentis. Il faut se respecter. Nous exprimons notre solidarité à Mimi Touré", a dit Mame Mbaye Niang.



Le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang se prononçait en marge du lancement de la Plateforme "Initiative 2035". Cette structure vise à apporter la réplique à l'opposition à chaque fois qu'elle attaquerait le régime de Macky Sall.



MC