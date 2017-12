Opa sur la Sar: Les manœuvres de Locafrique pour virer le Dg Omar Diop

Après avoir acquis 34% du capital de la Société africaine de raffinage (Sar), le groupe Locafrique qui a racheté les parts de Ben Laden Group, veut passer à une vitesse supérieure pour décrocher les 51% du capital et ainsi devenir majoritaire. Des manœuvres sont en cours pour mettre en place une nouvelle direction. Locafrique coaché par Samuel Sarr veut la tête de Oumar Diop, qui refuse de démissionner, informe L’As quotidien.



Lequel rappelle que Locafrique, spécialisée dans l’intermédiation financière et contrôlée par la famille Bâ, détient aujourd’hui les 34% du capital de la Sar, ce qui lui a permis de siéger au Conseil d’administration, en même temps que le groupe nigérian Sara, Petrosen et Total.