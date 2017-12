Le Plan d’action et de réinstallation (Par) proposé par l'Apix est loin de convenir aux propriétaires de maisons impactés par les travaux du Train Express régional (Ter). Réuni en collectif, ils ont annoncé une marche nationale le 13 janvier prochain. «Depuis novembre 2016, les propriétaires de maisons impactés par le projet du Ter partagent avec les concitoyens leurs craintes de se voir exproprier», relèvent ses membres dans un communiqué exploité par le quotidien L'As.



Ils ont annoncé une mobilisation sociale nationale le 6 janvier 2018 à Rufisque et une marche nationale de sensibilisation et d’information à Thiaroye-Gare, le samedi 13 janvier à 8 heures. «Le barème établi sur le foncier et le bâti par le comité ad hoc et validé par les décrets présidentiels a été systématiquement contesté par le collectif national», rappellent-ils, avant de charger l’Apix qui «persiste de vouloir imposer ses conditions pour les exproprier de force».