L’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, appelle à travailler ensemble pour "sortir la population juvénile de la précarité" qui la pousse à émigrer de façon clandestine, a appris l’APS.



"Travaillons donc ensemble à redonner confiance à notre jeunesse, à enraciner dans les esprits et les comportements les bases d’une véritable conscience citoyenne", a dit Mgr Ndiaye dans son traditionnel message de Noël.



Il a rappelé le "sort cruel de migrants africains en Libye, dont certains sont même vendus et réduits en esclavage".



"Ces évènements qui ont défrayé la chronique ces temps derniers nous concernent directement, vu le nombre de jeunes sénégalais toujours attirés par l’aventure de cette migration illégale, malgré les multiples dangers du parcours", a affirmé Mgr Benjamin Ndiaye dans des propos rapportés par Le Soleil, dans sa livraison de mardi.



Il a par ailleurs invité à "oeuvrer à la promotion des droits et de la justice pour le règne de la paix dans les coeurs pour des relations humaines plus fraternelles".



Selon le prélat, "Dieu, en appelant les hommes à la vie, veut le bonheur et l’épanouissement de chaque être humain et attend de nous une adhésion pleine et entière à son mystère, une foi sincère, libérée de tout syncrétisme, vécue dans la confiance, la droiture et l’intégrité".