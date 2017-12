Le procès de 32 djihadistes présumés renvoyé en février

Le procès de 32 présumés jihadistes dont l’Imam Alioune Ndao, accusés entre autres d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, s’est ouvert ce mercredi devant la Chambre criminelle de Dakar, a constaté l’APS.



"Inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes, en bande organisée, d’actes terroristes par menace et complot et d’apologie du terrorisme et financement du terrorisme en bande organisée, imam Alioune Ndao et ses 31 co-accusés seront présentés (ce mercredi) devant la Chambre criminelle spéciale (…)", informe le journal Vox Populi qui s’est procuré l’ordonnance de renvoi.



S’appuyant sur ce document, le quotidien souligne que "(….) les enquêteurs (précisent) que la tête de pont de ce groupe jihadiste, fortement structuré, avait pour ambition et objectif ultime de créer une sorte de DAESH avec comme refuge la Casamance, la Guinée et la Gambie, avec la bénédiction du prédicateur imam Alioune Ndao".



Ces présumés jihadistes sont "Abou Anwar, Abou Youssouf, Abu Jawaar, Abu Khaled, Abu Moussa, etc", selon Libération qui présente "la saga des Boko haram sénégalais". Ils figurent parmi le lot des terroristes présumés qui seront jugés devant la chambre criminelle à partir de ce mercredi, selon le journal Libération.