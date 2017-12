Foot - Everton: La durée d’indisponibilité de Gana Guèye connue

On en sait un peu plus sur la blessure de Idrissa Gana Guèye. Le milieu de terrain d’Everton, qui a ressenti des douleurs à la cuisse, est sorti à la 51e minute et remplacé par Beni Baningime ce samedi lors de la réception de Chelsea (0-0) pour le compte de la 19e journée de la Premier League.



Coup dur pour Everton, car Idrissa Gana Guèye qui était au meilleur de sa forme ces dernières semaines va s’absenter au minimum deux semaines d’après son entraîneur. ‘’Ce qui est frustrant à propos de la blessure de Gana, c’est qu’il va rater quatre matches même s’il est de retour dans deux semaines’’, a déclaré en conférence de presse le patron d’Everton, Sam Allardyce. ‘’Dans les 13 prochains jours, nous allons jouer quatre matches et si quelqu’un est blessé, c’est un énorme coup dur et nous avons déjà assez de blessés’’, a conclu big Sam.



A en croire le patron des Toffees, Gana ne pourra être de retour dans le groupe qu’à partir du 13 janvier contre Tottenham. Le milieu de terrain sénégalais va rater quatre rencontres dont trois de Premier League : West Bromwich du 26 décembre, Bournemouth du 30 décembre, Manchester United du 1er janvier 2018, mais aussi celle du 5 janvier contre Liverpool en Fa Cup.