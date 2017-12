Le procès de l'Imam Alioune Badara Ndao s'ouvre ce matin au Palais de Justice de Dakar. L'imam est poursuivi pour terrorisme et apologie de terrorisme. Il fera face aux juges de la chambre criminelle.



L'enquête sur l'imam Alioune Badara Ndao a duré 2 ans. Il avait été interpellé chez lui, à Kaolack, en 2015. Selon la presse qui a pu avoir certaines informations sur le l'instruction, il lui est reproché notamment d'avoir voulu mettre sur pied au Sénégal une base de DAESH.



L'imam Alioune Badara Ndao ne sera pas seul devant la justice. Une trentaine de personne sont jugés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux dans le cadre d'activité terroristes, en bande organisée, actes terroristes par menace et complot d'apologie du terrorisme et financement du terrorisme en bande organisée.



Le plus connu des personnes attrait devant la barre est l'imam Alioune Ndao. Ses conditions de détention avait fait parler. Ses proches et quelques associations de défense des droits de l'Homme avait dénoncé ses conditions de vie dans les différentes prisons où il avait été incarcéré.



