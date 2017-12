Serigne Modou Kara Mbodj est revenu sur l'épisode de son altercation avec un supporter qui avait eu contre lui des propos racistes. Le joueur d'Anderlecht estime que c'est la seule et même personne avec laquelle il a toujours des accrochages. Dans Record, Kara Mbodj indique qu'il l'avait déjà traité de singe avant de récidiver il y a quelques jours. C'est pourquoi il avait voulu lui régler son compte.



"C'est après le match contre le Fc Bruges qu'un supporter m'a lancé des insanités. C'est la même personne qui m'avait traité de singe à l'époque. J'étais obligé de descendre de mon véhicule pour lui régler son compte. Cela n'a rien à avoir avec le football. Ce sont les propos racistes qui m'ont fait sortir de ma réserve. N'eût été l'intervention de la police et des Stewards, il n'allait plus recommencer. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas Kara qu'on a attaqué parce qu'il a mal joué. Non, loin de là", a dit Kara Mbodj dans les colonnes du quotidiens sportif Record.



MC