L’année 2017 jalonnée d’une série d’accidents meurtriers à Kaffrine

L’année 2017 a été assombrie par plusieurs accidents dans la région de Kaffrine, déclenchant ainsi une vaste chaîne de solidarité.



Cette vague de solidarité a mobilisé autorités étatiques, bonnes volontés et autorités locales pour réconforter les blessés et présenter aussi leurs condoléances aux familles des victimes.



Parmi ces accidents, le plus grave est celui ayant impliqué le jeudi 26 janvier 2017 un camion-citerne et un minicar de transport en commun, près du village de Mbadianène (Malém Hodar). Seize personnes sont mortes et dix-huit blessées, dans cette collision entre un camion-citerne malien en partance pour Dakar et un minicar transportant des commerçants.



Le drame a eu lieu au marché hebdomadaire de Missirah, vers 10 heures, entre les villages de Mbadianéne et Missira, dans la commune de Sagna (département de Malem Hodar).



Des professionnels de la santé et des forces de sécurité ont participé aux secours. Le gouverneur de la région, Guedj Diouf, accompagné d’autorités régionales et d’élus locaux, était venu s’enquérir de la situation et de l’organisation des secours.



Une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Transports, Mansour Elimane Kane, s’était rendue le 27 janvier 2017 à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack et dans la zone de Kaffrine pour réconforter les blessés de l’accident de Sagna, et présenter aussi ses condoléances aux familles des victimes.



Un nouvel accident s’est produit le 18 jan 2017 à Kaffrine, où une personne est mortellement heurtée par un camion. Un nouveau drame routier est survenu le 11 mars, quand un car Ndiaga Ndiaye a heurté sur la route de Mbirkelane, un camion-citerne malien en stationnement, faisant 1 mort et 19 blessés, dont 2 dans un état grave.



La série noire s’est poursuivie le 4 avril 2017, lorsqu’un bus de transport en commun a heurté un véhicule 4x4 à hauteur de Kaffrine (centre), provoquant un mort et un blessé grave.



Le 12 mai 2017, c’est un camion malien qui se renverse, à l’entrée de la commune de Sagna, dans le département de Kaffrine (centre), faisant un mort et un blessé léger.



Le 3 août, quatre personnes sont mortes et 49 autres blessées dans un accident de la circulation, à hauteur de Keur Babou, un village du département de Mbirkelane (Kaffrine).



Le 9 août, deux personnes sont tuées dans une collision entre un camion-plateau et un véhicule particulier, près de Mbirkelane (Kaffrine).



Une nouvelle tragédie routière s’est déroulée le 18 août. Ce jour-là, un camion transportant des moutons heurte une charrette, à hauteur de la commune d’Ida Mouride (Koungheul). Deux personnes sont tuées sur le coup : une femme et son enfant.