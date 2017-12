Le président de l’Assemblée nationale ne veut pas s’éterniser à la tête de l’Alliance des forces de progrès (AFP).



Même s’il a fait dans le clair-obscur, «Sa Madiabel » indique vouloir faire la place aux jeunes. Il l’a annoncé hier au cours de la journée de réflexion organisée par les jeunes de son parti. « Voilà 8ans que j’invite les jeunes à prendre les rênes du parti » a lancé Moustapha NIASS. Selon lui, « c’est le congrès qui va décider, mais, soutient-il, il ne demande plus à être reconduit ».



Et le leader de l’AFP de montrer qu’après lui, il y a des jeunes en mesure de prendre la relève. « Il faut qu’il y’ait ce qu’il faut comme nombre et comme qualité pour diriger le Bureau politique parce qu’ils (les jeunes, ndlr) peuvent relever le défis, car ils ont l’engagement et la volonté et la maitrise des techniques politiques qui incombent à ces taches ».



Toutefois, ceux qui s’attendent à un départ immédiat de NIASS de la tête de l’AFP devront encore patienter. Loin d’avoir grandement ouvert la porte à la relève, l’ancien Premier ministre sous Me WADE n’a pas fait état que de ses intentions. Et, à ce sujet, il a été loin d’être clair et précis. Au lieu de « je ne veux plus être reconduit », il a servi à ses partisans un «je ne demande plus à être reconduit ».