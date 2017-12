Un violent incendie s’est déclenché dans un daara, sis dans le quartier Liberté de Mbour. Le sinistre a fait deux morts et six blessés dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017. A en croire des sources informées, les enfants talibés, cloîtrés dans leur abri ou daara, n’ont rien pu faire face au feu qui s’est déclenché à partir d’une bougie allumée. La furie des flammes a dévoré tout sur son passage, faisant deux morts et laissant derrière elles, un cortège macabre.



Un spectacle désolant de livres, de Corans calcinés, d’habits noircis ou brûlés, des tablettes peinant à garder des traces d’écriture, s’offre au visiteur sur le lieu du sinistre. Selon des témoignages recueillis, les secours ont permis d’éviter à la situation de s’empirer. Pour des sources proches de l’enquête ouverte par la Police, deux blessés suite à l’incendie ont quitté hier l’hôpital de Mbour où ils étaient hospitalisés.



Cet incendie remet au gout du jour la problématique de la sécurité des talibés. Force est de reconnaître l’importance des apprentissages et des enseignements dispensés, d’une part. Mais, d’autre part, il urge de se conformer à des règles de sécurité sur des lieux regroupant souvent une ou plusieurs dizaines d’enfants. Le ver est dans le fruit. Dans le monde moderne, on ne saurait gérer des enfants sans les protéger de dangers ambiants comme des feux de case, de cuisine ou des bougies allumées, sans aucune précaution au préalable. Les responsables de ce daara qui a perdu deux talibés ont été auditionnés et relâchés par la Police.