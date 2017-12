© aDakar.com par DF Le Premier ministre devant les députés Dakar, le 6 décembre 2017 - Le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale devant les députés à l`Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a fait face aux parlementaires durant plus de 11 tours d`horloge. Photo: Moustapha Niass, président de l`Assemblée nationale

Secrétariat général de l’Afp - Moustapha Niass: “Je ne demande plus à être reconduit“





Le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niass ne souhaite pas être reconduit à la tête de sa formation politique. C'est ce qu'il a révélé alors qu'il présidait une journée de réflexion organisé par les jeunes de son parti, l'Alliance des forces du progrès. Selon Moustapha Niass, l'Afp dispose de ressources humaines qui peuvent relever le défi de sa succession.



"C'est le congrès qui va décider, mais je ne demande plus à être reconduit. Il faut qu'il y ait ce qu'il faut comme nombre et comme qualité pour diriger le bureau politique. Ils peuvent relever le défi, car ils ont l'engagement, la volonté et la maîtrise des techniques politiques qui incombent à ces taches. Je souhaite qu'il y ait une relève", a dit Moustapha Niass.



Le président de l'Assemblée nationale a également évoqué la question des 200 milliards soulevée par l'ancien Premier ministre Aminata Touré. Moustapha Niass estime ne rien savoir à se sujet. Aussi, il assure qu'aucune loi de finances rectificative n'a été amenée à l'Assemblée nationale concernant 200 milliards recouvrés grâce à la traque des biens mal acquis.



MC