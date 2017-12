Le maire de Thiès Talla Sylla a déversé toute sa bile sur Idrissa Seck. Alors qu'il a réussi à devenir l'édile de la ville de Thiès grâce au président du Parti Rewmi, les rapports entre les deux hommes n'ont jamais cessé de se dégrader depuis 2014. Et aujourd'hui, leurs positions semblent irréconciliables.



Talla Sylla a violemment attaqué Idrissa Seck après que les membres du Conseil municipal de Thiès, appartenant au Rewmi ont refusé de voter le budget de l'exercice 2018 de la Mairie. Très amer, Talla Sylla a annoncé avoir renoncé à la présidentielle de 2019 pour soutenir Macky Sall.



"Ils nous ont déclaré la guerre. Je ne parle pas de parti politique ni du mouvement Fal Askan Wi, mais c'est un attentat contre Thiès. Je me dois, en tant que premier magistrat de cette ville, de défendre Thiès. Et pour ce faire, je renonce à me présenter comme candidat à la présidentielle de 2019. Le président Macky Sall sait que nous avons des divergences profondes sur des questions essentielles. J'essaierai de trouver des espaces d'échanges avec lui afin de contribuer, autant que faire se peut, à écarter, à nettoyer, et à éradiquer la gangrène politicienne", a dit Talla Sylla.



Le maire de Thiès s'est ensuite virulemment attaqué à Idrisss Seck qu'il a comparé à Hitler. Et il a promis de tout faire pour barrer la route au président du Rewmi, "un homme arrogant, qui serait pire que Hitler, s'il prenait le pouvoir", a dit Talla Sylla.



MC