Affaire Cheikh Gadiaga: Gaston Mbengue à la Section de recherche ce matin

L’enquête s’emballe dans l’affaire Cheikh Gadiaga. Et le moins que l’on puisse dire est que les choses ne sentent pas du tout bon pour l’ex ‘’Don King’’ de l’arène sénégalaise. Gaston Mbengue, si l’on en croit nos sources, est vraiment dans de beaux draps. Après avoir multiplié les sorties tout au long de ce week-end, il sera aujourd’hui face aux enquêteurs pour leur livrer sa part de vérité. De l’avis de nos interlocuteurs, les soupçons sur son implication dans cette affaire de chantage et d’extorsion de fonds se précisent jour après jour.



En effet, nos informateurs assurent que les hommes du commandant Issa Diack, qui ont mis à profit le week-end pour entendre l’ensemble des victimes présumées de la bande à Cheikh Gadiaga, ne vont pas tarder à mettre la main sur le troisième larron qui ‘’aidait’’ le duo Rampino-Gadiaga à accomplir son forfait.



A en croire nos sources, plusieurs pistes, comme le révélait ‘’EnQuête’’ dans son édition du samedi, mènent au promoteur, malgré ses dénégations. Enfilant les habits d’un bon ‘’médiateur’’, Gaston Mbengue ne rechigne pas à botter en touche les accusations. Selon lui, tout ça n’est qu’une ‘’cabale’’ contre sa personne. Et qu’à cause de ses prises de position, il est devenu ‘’l’homme à abattre’’. Allant plus loin, il souhaite même la mort de certains Sénégalais qui, estime-t-il, sont nuisibles à la société. ‘’Il y a des gens qui sont nuisibles à la société. On doit les supprimer. Que ça soit Cheikh Gadiaga ou certains de la presse…’’, affirme-t-il, dégoûté, dans des vidéos postées sur ‘’seneweb’’ et ‘’dakaractu’’, entre autres sites.



Depuis l’éclatement de ce dossier, les éléments de la Section de recherche de la gendarmerie de Colobane, en charge de l’instruction, n’ont pas connu de répit. Décidés à tirer au clair les multiples inconnues de cette équation, ils sont passés à la vitesse de croisière, après l’arrestation, vendredi dernier, de Cheikh Gadiaga et de Moïse Rampino.



Pour rappel, Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino sont accusés d’avoir mis en place un site d’informations pour s’attaquer à des pontes de la République, avant de les faire chanter. Quant à Gaston Mbengue, il est soupçonné d’avoir, de connivence avec les présumés auteurs de ce chantage, joué les intermédiaires auprès des victimes.