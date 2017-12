Le DG du CICES n’exclut pas une prolongation de la FIDAK 2017

Dakar – Le directeur général de la Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), Cheikh Ndiaye a indiqué, lundi, que la prolongation de la 26e Foire Internationale de Dakar (FIDAK), demandée par certains exposants, "n’est pas exclue".





"Dans les quelques stands où nous sommes passés, les exposants commencent à nous exprimer ce besoin de prolongation, alors on n’exclut rien et nous allons y réfléchir pour voir ce qu’on fera à la fin" a déclaré M. Ndiaye.



Qui précise tout de même que "la prolongation n’est pas quelque chose qu’on peut décréter sur la base d’une simple expression de volonté".



"Ça se discute, on y réfléchit pour voir vraiment si la prolongation est techniquement basée ou non" a-t-il dit.



Le DG du CICES s’est ainsi exprimé après avoir effectué une visite qualifiée de "satisfaisante" des pavillons et quelques stands de la FIDAK (16-31 décembre) pour discuter avec les différents exposants.



"Notre sortie de ce matin est couronnée de satisfaction, nous avons visité beaucoup de stands dans tous les pavillons, et notre sentiment est un sentiment de satisfaction parce que tous les exposants unanimement, sont contents de l’organisation de la foire de cette année", a martelé Cheikh Cheikh.



Selon qui, "le deuxième motif de satisfaction est que malgré la fin du mois qui n’est pas très proche, il y’a les achats qui montent de jour en jour".



Il s’est également réjoui de "l’organisation et de la sécurité" qui existent depuis le début de la Foire.



"C’est dire donc que je ne saurais terminer sans marquer aussi mon sentiment de satisfaction par rapport au cadre, à la propreté, à la circulation aérée, au ramassage des ordures ainsi qu’à la gendarmerie et les sapeurs pompiers qui ont fait, comme d’habitude, un travail important pour rendre le milieu vraiment sur", a conclu le DG du CICES.



