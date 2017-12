Le directeur du service civique national invite les jeunes à un retour vers l’agriculture

Linguère - Le directeur du service civique national, le capitaine Mouhamadou Moustapha Sylla, a appelé les jeunes à un retour vers l’agriculture, une activité représentant selon lui l’avenir du Sénégal.



S’exprimant ce week-end à Linguère, où il était venu présider la ‘’finale de l’excellence’’ du championnat populaire de football dit ‘’navétanes’’, il a invité les ASC (associations sportives et culturelles), chevilles ouvrières des ‘’navétanes’’, à se doter de champs dédiés à l’agriculture.



‘’L’avenir du Sénégal c’est l’agriculture, allez-y travailler. Je sais ce dont je parle et je veux que chaque association culturelle (ASC) du département de Linguère ait son champ’’, a dit le capitaine Sylla.



Le directeur du service civique national a par ailleurs lancé un message aux jeunes ‘’en train de braver la mer, pour qu’ils sachent que cette aventure est dangereuse et n’en vaut pas la peine’’.



Selon lui, ces jeunes doivent plutôt ‘’penser à réussir ici et l’agriculture ainsi que l’élevage offrent des opportunités pour cela’’.



Un hectare de bananeraie ‘’bien traité en 11 mois permettraient de gagner 25 millions de francs CFA’’, somme que ces jeunes ‘’ne peuvent avoir en travaillant’’ dans leurs pays d’expatriation en Europe, a-t-il estimé.



Le directeur du service civique national a signalé que ses services de concert avec des formateurs en techniques agricoles, avaient jusque-là encadré ‘’100 volontaires’’ et formé des techniciens en semence ‘’en leur inculquant les valeurs civiques de la République’’.



Certains ‘’ont commencé à produire, les autres sont à la disposition du ministère de l’Agriculture (et de l’Equipement rural), a-t-il ajouté.



