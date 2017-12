Des ’’dispositions particulières’’ contre la circulation hippomobile sur grands axes

La gendarmerie nationale a reçu l’ordre de mettre fin à la circulation des véhicules hippomobiles sur les grands axes routiers par le biais de "dispositions particulières", a annoncé son responsable de la communication.



"Je lance un message important à l’endroit des conducteurs de véhicules hippomobiles (…)", pour leur dire que des ordres ont été donnés "pour que des dispositions particulières puisent être prises afin de mettre fin à la circulation de ces véhicules hippomobiles dans les grands axes routiers", a déclaré le commandant d’escadron Ibrahima Ndiaye.



Le responsable de la division communication de la gendarmerie s’entretenait dans un entretien avec l’APS, dans le cadre de l’édition 2017 de la Foire internationale de Dakar (FIDAK, 16-31 décembre).



Selon le chef de la DIVCOM de la gendarmerie nationale, ces opérations qui ont déjà démarré, visent "une meilleure sécurisation des routes afin d’éviter certains accidents liés pour la plupart à la cohabitation entre ces charrettes et véhicules terrestres à moteur".



"Tout le monde comprend ici que la plupart des accidents sur les grands axes principaux de Dakar" sont provoqués par des véhicules hippomobiles. "Et ça, c’est vraiment impardonnable", souligne le commandant d’escadron Ibrahima Ndiaye.



Il ajoute que ces mesures n’ont pas pour objet d’empêcher les charretiers d’exercer "convenablement leurs métiers, mais plutôt de les inciter à se conformer aux normes de circulation pour une meilleure sécurité de tous les usagers de la route".



"On ne leur interdit pas de faire leur travail, mais il y’a des chemins, des itinéraires qui leur sont réservés. Et nous lançons un appel à tous les charretiers et à tous les conducteurs et usagers", pour qu’ils fassent "preuve de prudence" et respectent les dispositions du code de la route, a-t-il conclu.