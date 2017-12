Tenu en échec il y a une semaine, Génération Foot a repris le chemin de la marche en étrillant Diambars sur le score sans appel de 5 buts à 1, lors de la 5e journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise de football, disputée le week-end, enfonçant davantage l’académie de Saly, mal au point depuis le début de la compétition.



Img : Ligue 1 sénégalaise : Génération Foot déroule, Diambars en perdition

Grâce à ce large succès dans l’un des derbies des académies, Génération Foot consolide sa place de leader avec 11 unités au compteur.



Victorieuse du Jaraaf (2-1), l’AS Douane est le nouveau dauphin du leader qui ne la devance que d’un point. Les Gabelous passent de la 5e à la 2e place.



La Sonacos, vainqueur du Ndiambour 1-0, fait mieux en glanant quatre places au classement, passant de la 7e à la 3eplace avec 9 points au compteur.



L’AS Douanes et la Sonacos profitent des contre-performances des trois poursuivants immédiats du leader, la Linguère, le Stade de Mbour et le Jaraaf, défaits respectivement par Teungueth FC (1-0), Mbour PC (1-0) et l’AS Douanes (2-1), pour monter sur le podium.



Vainqueur du derby de la Petite Côte, Mbour PC (8 pts) réalise une bonne affaire en montant à la 5e place du classement.



En revanche, rien ne va plus pour Diambars. Contre l’académie de Déni Biram Ndao, celle de Saly a essuyé son troisième revers contre deux nuls. Toujours en quête d’une victoire, Diambars est avant-dernier au classement et relégable, avec deux petits points pris en cinq matches.



Il ne devance que Guédiawaye FC englué dans une crise interne et dont les matchs viennent d’être suspendus par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) de la Fédération en attendant qu’une solution soit trouvée.



Voici tous les résultats de la 5ejournée :



-Jaraaf – AS Douane 1-2



-Niary Tally – Dakar Sacré-Cœur 1-0



-Sonacos – Ndiambour 1-0



-Génération Foot – Diambars 5-1



-Stade de Mbour – Mbour PC 0-1



-Linguère – Teungeuth 0-1



-Guédiawaye FC – Casa Sports : remis





BD/od/APA