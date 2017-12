Le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Mamadou Ndione a appelé, samedi à Diass (Mbour), à l’unité "autour de l’essentiel" pour amener le pays vers l’émergence en adéquation avec les ambitions du Plan Sénégal émergent (PSE).



"Nous devons nous unir autour de l’essentiel pour pouvoir décrocher tout ce qu’il y a de bien au niveau national, en parfaite adéquation avec le Plan Sénégal émergent (PSE) qui est en train d’être mise en œuvre grâce à la vision éclairée du président Macky Sall" a dit M. Ndione.



Le directeur général du COSEC et responsable politique de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) présidait la finale de la zone 14 A de Diass affiliée à l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Mbour dont il est le parrain depuis cinq ans.



Cette finale, jouée au stade municipal de Diass, a été remportée par "Maacna Ndébane" qui a battu l’équipe de Khabane (1-0).



"Le président Macky Sall est en train de révolutionner ce pays à tous points de vue. Je demande donc à toute la population de Diass à faire bloc autour de lui, parce que tout simplement Diass est en train d’émerger", a notamment dit M. Ndione.



"Le plus important, c’est l’unité des cœurs et des esprits pour pouvoir aller vers l’émergence tant souhaitée par le peuple sénégalais" a souligné Mamadou Ndione.



Par rapport à l’état de dégradation avancée du stade de Diass, le directeur général du COSEC a promis de "tout faire" en relation avec le ministère des Sports pour le moderniser.



"Nous devons viser haut. Ce n’est pas parce que nous sommes une commune rurale que nous ne devons pas être ambitieux" a-t-il dit, ajoutant toutefois, que "Diass est sur la bonne voie, elle est en train d’émerger...".



