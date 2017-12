Ziguinchor se dote d’un conseil communal des enfants

La mairie de Ziguinchor (sud), qui vient de se doter d’un conseil communal des enfants, se targue d’être une commune pionnière en matière d’implication des plus jeunes dans la vie des collectivités locales.



"Nous avons décidé d’installer le conseil communal des enfants. C’est une première dans la région et même dans le pays. Nous nous félicitons d’être les pionniers en matière d’implication des enfants dans un conseil communal", a déclaré l’édile de Ziguinchor ; Abdoulaye Baldé.



M. Baldé présidait dimanche la cérémonie officielle d’installation du conseil communal des enfants de la commune de Ziguinchor, une instance composée de 70 garçons et filles issus de tous les quartiers de la capitale sud du Sénégal.



Plusieurs chefs de quartiers, des partenaires techniques et financiers, des responsables de structures de protection de l’enfance et plusieurs parents ont assisté à cette cérémonie organisée en partenariat avec la fédération Dymbaya Kagnaleen, une structure spécialisée dans la protection de l’enfance.



"Ces 70 enfants ont été élus par les 35 quartiers de la ville à raison de deux jeunes par quartier, selon une démarche paritaire (35 garçons et 35 filles). Ils vont représenter et défendre les intérêts des enfants dans le conseil communal de Ziguinchor", a expliqué l’édile.



Abdoulaye Baldé s’est félicité de l’aboutissement d’un "processus qui a duré plusieurs mois et qui a suscité beaucoup d’énergie et de mobilisation dans les quartiers".



"Ces jeunes conseillers ne feront pas de la figuration. Ils auront bientôt un siège. Et dès la semaine prochaine, ils vont subir une formation de deux jours avant d’installer leur bureau municipal et d’élire le maire des enfants", a ajouté M. Baldé.



Il a promis d’associer les enfants à toutes les sessions municipales pour "une meilleure prise en charge des préoccupations liées à la protection de l’enfance dans les 35 quartiers de la ville de Ziguinchor".





