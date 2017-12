Dakar (Sénégal) - L’ex Premier ministre du Sénégal (1er septembre 2013 au 4 juillet 2014), Aminata Touré, s’est attirée les foudres de la classe politique, de la société civile et des médias, après une sortie médiatique le 18 décembre 2017, au cours de laquelle elle avait affirmé que l’Etat a recouvré 200 milliards f cfa dans la traque des biens mal acquis.



La presse quotidienne sénégalaise de samedi a largement traité de cette question. «La polémique enfle après les révélations de Mimi. L’ancien Pm canardé de toutes parts», titre Vox Populi.



Dans le même journal, Aïda Ndiongue, ancienne sénatrice libérale et mise en cause dans la traque des biens mal acquis, dément formellement avoir restitué 47 milliards frs CFA.



«Traque des biens mal acquis-Aïda Ndiongue corrige Mimi Touré», renchérit Walfadjri à sa Une.



L’avocat d’Aida Diongue Me Mbaye Jacques Ndiaye d’ajouter que « Mme Aida Diongue n’a été ni jugée, ni condamnée par la Crei, ce qui exclut incontestablement tout recouvrement. Je défie quiconque de rapporter la preuve qu’un tel montant a été découvert chez Aida Diongue ».



Un député de l’opposition, Déthié Fall s’est engouffré dans cette bataille médiatique pour demander à l’Assemblée nationale d’engager la ‘’traque des traqueurs pour que les Sénégalais soient édifiés sur l’utilisation de cet argent’’.



Birahim Seck du Forum civil, pour sa part, trouve que cette posture de l’ancien Premier ministre est tout simplement inacceptable. Il interpelle le ministre de l’économie et des finances pour une traçabilité juridique des fonds recouvrés.



Certains avocats engagés par l’Etat dans la traque des biens mal acquis ont saisi la balle au rebond et introduit une requête aux fins de voir leurs honoraires être évalués en fonction de la somme avancée par l'ancien Premier ministre Mimi Touré.



«Elle parle en connaissance de cause. Si l’État ne dément pas ses propos, c’est parce que ce qu’elle dit est vrai», souffle l'un des avocats.



Selon lui, c'est dans le bureau de Mimi Touré, alors ministre de la Justice que la convention qui accorde aux avocats de l'Etat 2% des montants recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis a été signée.



Entre août et octobre derniers les conseils de l’Etat concernés ont réclamé publiquement le paiement de leurs honoraires. À l’époque, ils tablaient sur 12 milliards puis-qu’officiellement 60 milliards auraient été recouvrés.



L’ancien fils du président Abdoulaye Wade (2000- 2012), Karim Wade est l’une des principales victimes de la traque des biens mal acquis engagée au Sénégal.



Accusé d’enrichissement illicite, il a été condamné à 6 ans de prison ferme et 138 milliards de FCFA d’amende



Libéré le 24 juin 2016 à la suite d’une grâce présidentielle accordée par l'actuel chef de l'Etat Macky Sall, Karim Wade s’est exilé depuis lors au Qatar.



TE/of