Rufisque - mutualisation entre santé et éducation: Ismaïla Madior Fall enrôle 4 000 élèves dans la Cmu

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a enrôlé 4 000 élèves de sept établissements scolaires de la ville de Rufisque dans la Couverture maladie universelle (Cmu). Un geste hautement significatif pour l’inspecteur de l’éducation et de la formation El Hadj Ndiogou Dione. Ce dernier voit dans ce geste une symbiose entre la Cmu et le Paquet (Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence).



Hier, lors de la cérémonie à l’école élémentaire Matar Seck, l’inspecteur a aussi souligné son impact pédagogique sur les enseignements et apprentissages des élèves.



‘’La cible est parfaitement choisie’’, a déclaré Ismaïla Madior Fall. En effet, avec le programme Cmu-élèves, les études des apprenants ne s’en porteront que mieux. ‘’On sait que, pour bien étudier, l’élève doit être en bonne santé’’, a soutenu le Garde des Sceaux qui remettait aux élèves leur carnet d’adhésion. Cet enrôlement entre dans le cadre de la politique d’action sociale, conformément à l’axe 2 du Plan Sénégal émergent. Il s’agit, selon le ministre, de donner la chance à une frange importante de la population sénégalaise de bénéficier de soins de qualité. ‘’Dès qu’un Sénégalais s’inscrit, il bénéficie d’une prise en charge et bénéficie de l’accès au service de santé pendant un an. Et cela a été prolongé au niveau scolaire où, avec une cotisation de 1 000 F, l’élève voit sa santé prise en charge pendant une année’’.



Venu prendre part à la cérémonie, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a signalé que ‘’la concrétisation de l’ambition du chef de l’Etat, à travers ce programme, va permettre aux Sénégalais d’accéder à des soins de santé de qualité sans aucune entrave financière’’. Ainsi, il informe qu’à ce jour, au niveau national, 676 mutuelles sont déjà mises sur pied, 86 dans la région de Dakar dont 16 dans le département de Rufisque. ‘’L’atteinte de l’objectif de la Cmu exige des actions synergiques ainsi qu’une démarche multisectorielle qui ne saurait être l’apanage d’un seul département ministériel, encore moins d’un seul secteur’’, indique Diouf Sarr.



