Dakar Arena et l’arène nationale réceptionnés en juillet (ministre des sports)

Pikine (Dakar) - Le Palais des sports multifonctionnel "Dakar Arena" de Diamniadio et l’arène nationale de lutte de Pikine seront réceptionnés en juillet prochain a révélé, samedi à Pikine, le ministre des Sports, Matar Bâ.





"Au retour de la Coupe du monde en juillet, nous allons réceptionner ces deux grandes infrastructures, le Palais des sports multifonctionnel Dakar Arena de Diamniadio et l’arène nationale" a indiqué Matar Bâ.



Le ministre des Sports qui a effectué une visite des chantiers du Palais des sports et de l’arène nationale a dit que ces deux infrastructures seront mises au service des sportifs et des populations.



A Diamniadio, Matar Bâ a été accueilli par les responsables de la société turc Summa qui construit le Palais des sports et un responsable de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose (SOGIP SA).



Entamé en mi-septembre, le chantier de Dakar Arena "avance à grands pas". Ici, environ 300 ouvriers turcs et sénégalais travaillent 24 heures sur le projet et les premiers gradins sont presque terminés.



Devant le ministre des Sports et les journalistes reçus au milieu du chantier, le chef de projet, Djibril Diop a annoncé la fin des structures en béton en décembre.



"Après les structures en béton, nous allons entamer la superstructure métallique en janvier, avec le montage des charpentes. Elle est déjà au Port de Dakar. Cela va permettre en juillet de terminer les travaux", a fait savoir le responsable de la SOGIP. Il poursuit, en assurant que les "délais seront respectés".



Le Palais des sports multifonctionnel aura une capacité de plus de 15000 places et un parking de 1000 véhicules.



Comme à Diamniadio, les travaux de l’arène de lutte se déroulent normalement. Les ouvriers chinois et sénégalais de la société chinoise Hunan construction engering group ont achevé les gros œuvres. Ils ont débuté la pose de la toiture et des finitions plomberie, entre autres.



Les responsables du chantier ont rassuré le ministre des Sports sur le délai de livraison de l’ouvrage. Face à cette situation, Matar Bâ a exprimé sa "fierté" et son "sentiment de satisfaction" au vu de l’état d’avancements des travaux de Dakar Arena et l’arène nationale.



Selon lui, les deux grandes infrastructures en construction "montrent que le président Macky Sall est engagé résolument à côté des sportifs pour développer le sport sénégalais".



"C’est du travail sérieux, c’est un investissement énorme. Ce n’est pas dans tous les secteurs, qu’on trouve cet énorme investissement" a soutenu Matar Bâ.



Le ministre des Sports a laissé entendre que "les sportifs peuvent se satisfaire d’avoir des dirigeants qui prennent en compte leurs préoccupations".



"Les investissements faits au Palais des sports et l’arène vont pousser à changer de méthodes dans la gestion des infrastructures sportives" a-t-il relevé, soulignant que "ce ne sera pas cohérent qu’on ne gère pas ces deux infrastructures, qui doivent accompagner nos sportifs".



A Diamniadio, "il y a une structure qui va gérer le Palais des sports et pour l’arène nationale, au-delà de la Direction des infrastructures du ministère des Sports, nous mettrons tous les acteurs dans un comité de gestion qui sera bien surveillé", a indiqué Matar Bâ.



