Ziguinchor - Les initiatives prises par l’Armée au courant de l’année 2017 pour lutter contre le trafic de bois et celui illicite en tous genres seront renforcées en 2018, a assuré, samedi, le colonel Khar Diouf, commandant de la zone militaire numéro 5 à Ziguinchor (sud).





"En cette fin d’année nous pouvons dire que la tendance est à l’accalmie. Plusieurs actions militaires ont été menées par les forces de défenses et de sécurité au courant de l’année 2017. Ces initiatives de lutte contre le trafic de bois en particulier seront renforcées en 2018", a promis le colonel Khar Diouf.



Il s’exprimait en marge d’une cérémonie d’arbre de Noël à l’honneur des enfants militaires du commandement de Ziguinchor, des orphelins et des veuves de militaires.



Présidée par l’adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, Ibrahima Ismaila Ndiaye, cette rencontre a vu la présence de plusieurs anciens combattants et des populations civiles.



"Les Forces de défense et de sécurité œuvrent nuit et jour à remplir leur mission de concert avec les populations pour une meilleure intensification de la lutte contre les trafics illicites. C’est un défi que nous allons continuer en 2018", a poursuivi Khar Diouf.



Sur l’arbre de Noël à l’honneur des enfants militaires, le commandant de la zone militaire a parlé "d’importants moments de communion avec les enfants et les parents, ainsi que les veuves et orphelins militaires".



"Les actions sociales sont inscrites au cœur des activités militaires à Ziguinchor", a dit colonel Khar Diouf qui a aussi remis des vivres aux veuves militaires chrétiennes pour alléger leurs charges pour les fêtes de fin d’année.



MTN/PON