Génocide au Rwanda : qui sont les quatre détenus du TPIR transférés au Sénégal ?

Le Sénégal est le troisième pays du continent à accueillir des Rwandais condamnés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Parmi les détenus transférés début décembre, Edouard Karemera et Mathieu Ngirumpatse, les deux principaux responsables de l’ancien parti présidentiel, qui purgent une peine de prison à vie pour leur rôle dans le génocide des Tutsis.



Quatre Rwandais jugés et condamnés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour leur rôle dans le génocide contre les Tutsis, en 1994, ont été transférés en toute discrétion au Sénégal, à la prison de Sébikotane, en périphérie de Dakar, le 6 décembre dernier. Une information initialement révélée par La Lettre du continent – sans donner leur identité –, qui a été confirmée à Jeune Afrique par le TPIR, qui précise que les quatre hommes étaient jusqu’à présent incarcérés à Arusha, en Tanzanie.



Il s’agit d’Edouard Karemera, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement intérimaire formé le 8 avril 1994, et à l’époque premier vice-président du Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND), l’ancien parti présidentiel, et de Mathieu Ngirumpatse, président du MRND au moment des faits. ... suite de l'article sur Jeune Afrique