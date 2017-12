Le Secrétariat politique exécutif (Spe) de l’Alliance des forces de progrès (Afp), dans une note rendue publique le jeudi 21 décembre, estime que l’aéroport International Blaise Diagne (Aibd) doit être une source de fierté pour tous les compatriotes. Tout en invitant les uns et les autres à se calmer «d’une misérable querelle», les protégés du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse annoncent par ailleurs leur congrès pendant le dernier trimestre de l’année 2018.



La polémique née de l’ouverture de l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) semble agacer les «progressistes». En effet, dans une note parvenue à la rédaction, le Secrétariat politique exécutif (Spe) de l’Alliance des forces de progrès (Afp) dit adhérer pleinement à la politique qu’est en train de dérouler le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, sur instruction du chef de l’Etat, Macky Sall. De l’avis des protégés du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, l’Aibd fait partie de cette politique «dont les contours sont visibles dans tous les secteurs d’activités». Par conséquent, ils estiment que «cette infrastructure stratégique et structurante doit être une source de fierté pour tous les patriotes qui mettent en avant l’intérêt général, en se délestant d’une misérable querelle qui convoque des ego en porte-à-faux avec l’évolution inéluctable de l’histoire, empreinte du sceau de la souveraineté populaire».



Toutefois, reconnaissant qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite, Moustapha Niasse et ses camarades restent persuadés «qu’il est possible de surmonter dans les meilleurs délais, les quelque dysfonctionnements notés». Dans le même ordre d’idée, le Spe de l’Afp qui s’est réuni le jeudi dernier, pense qu’il faut aussi prendre à bras le corps les problèmes liés à la campagne de commercialisation agricole. C’est ainsi que ladite instance de l’Afp «apprécie positivement la décision du Président de la République de supprimer la taxe de 40 francs à l’exportation, pour la présente campagne». Cependant, ses membres pensent qu’il convient de mettre en place, de manière diligente, les financements, pour éviter les bons impayés et le bradage, par les paysans, du fruit de leur travail.



Dans un tout autre registre, notamment la vie politique du parti, le Spe de l’Afp annonce la tenue prochaine de son Congrès. Dans la note, les camarades de la deuxième personnalité de l’Etat indiquent «qu’il y a le prochain Congrès du parti, qui sera la toile de fond de l’animation, aura lieu pendant le dernier trimestre de l’année 2018, et sera l’aboutissement de séquences classiques liées à ce type d’évènements, depuis la vente supervisée des cartes, en passant par les renouvellements des instances, sous le contrôle de Commissaires politiques dûment mandatés». Dans le cadre de leurs activités politiques, il est aussi annoncé, dans le communiqué, la journée d’études du Mouvement National des Jeunes pour le Progrès, ce jour samedi 23 décembre 2017, qui sera présidée par le Sg de l’Afp, Moustapha Niasse. Le Spe n’a pas manqué de féliciter leur mentor pour la conduite avec «rigueur et méthode» des débats à l’Assemblée sur la base du «Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, dont il maîtrise toutes les subtilités, contribuant ainsi au fonctionnement stable de l’Institution».