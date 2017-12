Ce jeudi 21 décembre, Coumba Gawlo, Ambassadrice de l’Onudc, s’est rendue dans la capitale du Fouladou. Elle a invité les jeunes Koldois à ne pas forcer leurs destins pour rejoindre les côtes européennes. Elle les exhorte à exploiter les immenses ressources de leur région.



‘’Croyez-en nous et à notre pays. Y vivre, gagner notre vie, y réussir’’. C’est le message que Coumba Gawlo a tenu à partager, hier, avec les jeunes de la région de Kolda. L’ambassadrice de l’Onudc est en croisade contre l’émigration clandestine. Selon elle, Kolda doit sortir des vestiges du passé. Pour y arriver, elle interpelle, au premier plan, les jeunes de la localité qui doivent monter au créneau et mettre en valeur leur territoire. Pourquoi ? Parce que Kolda est une ville cosmopolite, pleine d’histoires et riche par ses ressources humaines comme naturelles. Une belle ville, naturellement florissante, ornée de ses plus beaux atours. Donc, il appartient, selon la diva de la musique sénégalaise, aux jeunes Koldois de perpétuer cette dignité légendaire des peuples du Fouladou. D’abord, en comprenant que c’est chez eux qu’ils devront vivre et gagner leur vie, en familles qu’ils devront réaliser leurs rêves, au lieu de préférer la fuite en avant.



Il lui est difficile, en tant qu’ambassadrice qui croit en son pays, ‘’de laisser les jeunes Sénégalais hypothéquer leur avenir, pour des lendemains incertains, un avenir sombre et suicidaire, et un piège de folles ambitions’’. C’est pourquoi elle a tenu à inviter la jeunesse sénégalaise à tirer les leçons de la tragédie de la jeunesse africaine. Car, des milliers de jeunes valides et valeureux sont tombés ainsi dans le piège chimérique et simplement utopique d’un Eldorado qui n’existe que de nom. ‘’La réalité est qu’il s’agit d’une immigration irrégulière qui cache malheureusement des dangers et pièges insoupçonnés’’, a fait savoir Coumba Gawlo, avant de marteler : ‘’La migration irrégulière ne peut être, hélas, une panacée pour soulager les problèmes qui assaillent les jeunes et qui ont pour noms désœuvrement, inexistence d’opportunités, précarité et manque d’emploi.’’



L’artiste d’inviter les jeunes Koldois à ne pas céder aux sirènes de l’exil pour forcer leur destin et tourner le dos à ce que la nature a offert à Kolda et aux autres localités du pays, c’est-à-dire des terres cultivables, une agriculture florissante et d’autres opportunités qu’ils peuvent exploiter. ‘’Mais toute autre voie détournée, illégalement, pour atteindre les côtes européennes, est d’abord une voie sans issue, mais aussi et surtout un pas vers l’échec et la désillusion’’, a-t-elle soutenu. D’autant que l’actualité libyenne (vente de migrants comme esclaves) est là pour corroborer ses dires.



C’est sur ces mots qu’elle a exhorté les jeunes Koldois à méditer sa pensée qui reste d’ailleurs le slogan de sa tournée nationale, à travers le Sénégal, en collaboration avec l’Organisation internationale de la migration (Oim) pour sensibiliser les jeunes Sénégalais sur les conséquences de la migration irrégulière.