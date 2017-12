Un “ciel poussiéreux et partiellement nuageux“ prédominera sur le pays (Anacim)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit, dans son bulletin quotidien parvenu à l’APS, qu’un "ciel poussiéreux et partiellement nuageux" prédominera sur la quasi-totalité du pays.



"Un temps relativement doux persistera sur l’ensemble du pays en raison d’une baisse des températures sur l’étendue du territoire, avec des maxi diurnes qui varieront entre 22°C à Dakar et de 25 à 30°C dans les régions de l’intérieur" ajoutent les prévisionnistes météo.



Qui renseignent que la fraîcheur nocturne et matinale persistera sur l’ensemble du pays avec des minima de températures qui seront en dessous de 18°C sur l’ensemble du pays.



Par ailleurs, les visibilités seront réduites par des particules de poussières sur les le territoire national et les vents seront de secteur est à nord-est et d’intensités modérées à assez fortes sur le long du littoral, note l’agence de météo.