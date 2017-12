Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly se rend, ce samedi matin à Saint-Louis, pour présenter ses condoléances à la famille de Khabane Thiam, décédé vendredi dans un accident de la circulation sur l’axe Saint-Louis-Louga, a appris l’APS.



Abdou Latif Coulibaly est accompagné d’une délégation composée des chefs de services du ministère présents à Louga pour la 10e édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC).



Le directeur des arts, Abdoulaye Koundoul l’avait précédé vendredi à Saint-Louis.



Le musicien Khabane Thiam, membre de l’orchestre régional de Saint-Louis et du quartet Ndar afro jazz avait participé jeudi à l’ouverture du FESNAC.



Khabane Thiam, un des fondateurs du Saint-Louis Jazz était un artiste "multidimensionnel", témoigne le directeur des Arts.



Il était enseignant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, précisément à l’URF/CRAC filière éducation artistique et musicale.



Il a étudié à l’Ecole des arts de Dakar (ENA) dans les années 80 où il est sorti comme professeur d’éducation artistique.