Les faits de société bousculent les autres sujets dans les quotidiens sénégalais

La presse quotidienne sénégalaise parvenue samedi à APA traite en priorité de faits divers avec plusieurs affaires au menu, et de la polémique née de la sortie de l’ex-Premier ministre, Aminata Touré, affirmant que l’Etat a recouvré 200 milliards f cfa de biens mal acquis.



«Nouvelle arrestation de Cheikh Gadiaga-Le cyber-escroc de la République», titre EnQuête.



Parmi les dernières victimes de Gadiaga, le journal cite Amadou Bâ, Issa Niang, Pape Maël Diop, Cheikh Tidiane Bâ, Amadou Lamine Sarr, Mamadou Mamour Diallo.



«Soupçonné d’être le promoteur des arnaques, Gaston Mbengue se défend. Moïse Rampino, le plumitif, a été lui aussi arrêté», écrit EnQuête.



«Après 48 heures d’intenses recherches-Cheikh Gadiaga arrêté après la reddition de Moïse Rampino», révèle L’As.



De son côté, Libération fait des révélations sur l’arrestation de Cheikh Gadiaga et de son nègre de service Moïse Rampino. «Banditisme en ligne», titre Libération, soulignant qu’Aminata Tall, Amadou Bâ, Cheikh Kanté, Cheikh Bâ, Baba Diao, Pape Samba Diop…figurent sur la liste des victimes Gadiaga.



Le journal révèle quand Gaston Mbengue amenait Cheikh Gadiaga chez Amadou Bâ après des articles injurieux contre le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan.



«Insultes contre des personnalités-Cheikh Gadiaga et Rampino arrêtés par la Section de recherches», note Vox Populi.



L’As anticipe le procès de l’imam Ndao et Cie en chambre criminelle et indique que «le barreau sort la grosse artillerie» avec 33 avocats commis d’office pour les 33 présumés terroristes.



Pendant ce temps, Sud Quotidien parle de vendredi chaud à l’Ucad partagée entre grève et échauffourées, avec «les étudiants (qui) réclament leurs bourses».



La modernisation de la cité de Médina Gounass (Est) acceptée par le khalife fait la Une du Quotidien qui informe que «Daaka (lieu de retraite spirituelle) n’est plus un cas».



Ce faisant, le journal souligne que 30 milliards f cfa sont dégagés pour la modernisation du Daaka sujet à des incendies récurrents.



Les quotidiens traitent également de la polémique suite à la sortie d’Aminata Touré sur les biens recouvrés dans le cadre de la taque des biens mal acquis.



«La polémique enfle après les révélations de Mimi. L’ancien Pm canardé de toutes parts. Aïda Ndiongue (poursuivie pour biens mal acquis) dément formellement sur les 47 milliards de Mimi. Déthié Fall (député de l’opposition) demande à l’Assemblée nationale d’engager la traque des traqueurs pour que les Sénégalais soient édifiés sur l’utilisation de cet argent», détaille Vox Populi.



«Traque des biens mal acquis-Aïda Ndiongue corrige Mimi Touré», renchérit Walfadjri.



Parlant de la fin d’exil de l’ancien Président malien, qui rentre dimanche, Le Soleil titre : «Amadou Toumani Touré reconnaissant».