La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CRRH-UEMOA) paiera le 30 décembre 2017 à ses créanciers un montant de 1,123 milliard FCFA (environ 1,798 million de dollars) en remboursement de son emprunt obligataire dénommé CRRH-UEMOA 6% 2014-2024, a appris vendredi APA auprès de cette structure basée à Lomé au Togo.





Img : Plus de 1,123 milliard FCFA de dettes à rembourser par la CRRH-UEMOA le 30 décembre 2017

Ce montant représente à la fois les intérêts semestriels et le remboursement partiel du capital de l’emprunt.



La CRRH-UEMOA avait émis, en décembre 2014, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne sur le marché financier de l’UEMOA pour un montant de 15 milliards FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0016 dollar). Le prix de l’obligation était fixé à 10 000 FCFA avec un taux d’intérêt annuel de 6% net d’impôt.



Le montant sollicité était destiné au refinancement des prêts à l’habitat consentis par les banques actionnaires de la CRRH-UEMOA à leurs clients.



La CRRH-UEMOA est une initiative régionale en faveur du refinancement de l’habitat. Son actionnariat est constitué de 56 banques commerciales de l’UEMOA, de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et de Shelter Afrique.



MS/od/APA