Procédures douanières : un responsable appelle à trouver des mécanismes pour réduire les délais

Dakar - Le chef du bureau des relations publiques et de communication de la Direction générale des douanes, Papa Amadou Gamby Diop, a souligné vendredi à Dakar la nécessité de trouver des mécanismes visant à réduire les délais des procédures douanières pour rendre les entreprises plus compétitives.



"L’automatisation fait gagner du temps (…). Il faut trouver des mécanismes pour amoindrir le temps de dédouanement afin de rendre nos entreprises plus compétitives", a-t-il déclaré lors d’un panel sur la dématérialisation des procédures douanières pour un meilleur service aux usagers, à l’occasion de la Foire internationale de Dakar (FIDAK).



Le colonel Diop a expliqué que le temps gagné à travers la dématérialisation des opérations douanières, permettra également de booster l’économie sénégalaise. "Nous sommes à plus de 600 milliards de FCFA des recettes annuelles, cela veut dire que la douane, c’est 1,7 à 1,8 milliard FCFA par jour liquidé dans le système de dédouanement. Donc, si le système était manuel, on aurait des difficultés à réaliser ces performances", a-t-il vanté.



La dématérialisation est un système informatique qui permet à la Douane d’aller vers l’objectif de l’usage de zéro papier lors des procédures douanières, a-t-il dit.



La dématérialisation des procédures des entreprises par les services des douanes sénégalaises emprunte le sillage tracé par l’Organisation mondiale des douanes et s’inspire largement du schéma directeur de la réforme de l’Etat sénégalais, indique un document remis aux journalistes.



Selon ce document, la dématérialisation des procédures et des formalités du commerce extérieur permet la réduction des délais et du coût de passage en douane.



Pour ce faire, la douane travaille, pour une absence de papier dans toute la chaîne de dédouanement, l’automatisation des procédures et le paiement électronique.

