Affaire du presume terroriste a rosso: Les révélations fracassantes de l’enquête

Le Sénégal a-t-il connu sa première attaque terroriste, avec les évènements de Ross Béthio ? Les éléments de l’enquête menée par la Section de recherche de la gendarmerie tendent à le confirmer. Le jeune O. Egbidy, arrêté lors de son attaque au poignard, puis son frère, quelques jours plus tard, ont été placés sous mandat de dépôt. Révélations sur le parcours typique d’un djihadiste.







Le 2 décembre dernier, en début d’après-midi, à Rosso Sénégal, un Britannique d’origine nigériane, du nom d’O. Egbidy, a attaqué 3 personnes avec son couteau : un agent de sécurité et de proximité, un chauffeur et un policier qui était de faction au poste frontière. Selon nos informations, à chaque fois qu’il s’est jeté sur l’un des trois victimes, il a crié : ‘’Alakhou Akbar !’’ C’est après avoir atteint le limier qu’il a été maitrisé par la foule qui, surexcitée, a commencé à le lyncher. Il a fallu l’intervention énergique des éléments de la brigade de la gendarmerie de cette localité pour le tirer de ce mauvais pas. Les trois victimes ont été admises dans un hôpital de cette partie du nord du Sénégal. Egbidy a, lui, été d’abord conduit au poste de santé de la gendarmerie pour soigner ses légères blessures, avant de rejoindre la prison.



Vu la gravité des faits, le Haut commandement de la gendarmerie nationale, de concert avec le procureur de la République de la ville de Saint-Louis, a décidé de mettre le mis en cause entre les mains de la Section de recherche (Sr) de la gendarmerie de Colobane. Il a ainsi été transféré de Saint-Louis à Dakar. Depuis, l’enquête est menée par les hommes du commandant Issa Diack, le boss de la Sr, qui ont investi le terrain à la recherche d’indices. Des sources proches du dossier renseignent que l’exploitation du téléphone cellulaire du Britannique a donné des résultats concluants. Les enquêteurs ont trouvé des images de ses entrainements dans des camps djihadistes, mais aussi celles de vidéos d’enfants et d’adultes dans des camps de l’Etat islamique. L’exploitation de son passeport a permis, également, de constater qu’il a fait plusieurs pays, pour des voyages d’entrainements, dont la Syrie, le Mali, le Nigeria, le Burkina et le Togo. Ce qui fait dire à des spécialistes de la question terroriste qu’O. Egbidy a le parcours typique d’un djihadiste.



Sentant les carottes cuites pour lui, il a opté pour l’omerta. Il n’a pas pipé mot, lors de ses différentes auditions, selon des sources proches de l’enquête. D’autres sources renseignent qu’Egbidy refuse, des fois, de s’alimenter.



Son grand frère aussi arrêté au Sénégal, alors qu’il vivait en Gambie



Après avoir eu vent de l’arrestation de son frangin, son grand frère, E. Egbidy, qui vit en Gambie, a pris la décision de venir au Sénégal s’enquérir de ses nouvelles. Il a été localisé et coincé par les gendarmes de la section de recherche, dès qu’il a foulé le sol sénégalais. Son téléphone a aussi fait l’objet d’exploitation. Les mêmes images que celles trouvées dans celui de son petit frère y ont été découvertes. Suffisant pour qu’il soit alpagué, vu que les liens qui les unissent sont troublants.



Au terme de leurs périodes de garde à vue, le mardi 19 courant, les deux frères ont été déférés au parquet de Dakar. Dans la foulée, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Selon des sources proches du parquet, une information a été ouverte pour approfondir les enquêtes.



Le parcours atypique des frères Egbidy



O. Egbidy, qui vivait en Gambie du temps de Yaya Jammeh pour vivre sa foi, a quitté ce pays quand l’ex-président a été battu à la présidentielle de 2017 et contraint à s’exiler par les forces de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). C’est à ce moment, poursuivent nos interlocuteurs, qu’il a pris la décision de se rendre en Mauritanie pour vivre sa foi. Les autorités de ce pays l’ayant soupçonné de terrorisme, l’ont expulsé sine die. Il a fait cap sur le Sénégal. Après avoir erré 3 jours au ‘’pays de la Téranga’’, il a pris la décision de passer à l’acte. Il a été arrêté lors de son premier coup. D’autres sources avancent que, le jour de l’attaque, il a effectué une prière qui a duré une heure de temps.



Un recoupement fait auprès de plusieurs sources renseigne que les frères Egbidy sont originaires de la Grande-Bretagne. Ils se sont convertis à l’islam, en 2006, et depuis lors ils ne cessent de parcourir des pays pour vivre leur religion. Ils prônent l’islam orthodoxe, réformateur. L’on nous signale aussi que la famille Egbidy s’est déjà fait un nom en Grande-Bretagne. Après leur conversion à l’islam, selon nos informations, ils ont décidé de fréquenter les pays liés au terrorisme. C’est au terme de leur périple que les deux frères se sont établis en Gambie, puisque le pays était islamique, au temps de Yaya Jammeh.



CHEIKH THIAM