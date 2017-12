Prévue sur trois jours, la visite du cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani doit le mener dans six pays ayant « un fort potentiel économique ».



L’émir du Qatar est arrivé mercredi 20 décembre à Dakar, première étape d’une tournée dans six pays d’Afrique de l’Ouest, dans le but de diversifier ses partenariats alors que Doha est confronté depuis six mois à une crise diplomatique et à un embargo. A Dakar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani devait avoir des entretiens avec le président Macky Sall, a indiqué le service de communication de la présidence sénégalaise.



Prévue sur trois jours, cette tournée doit le mener jeudi matin au Mali, selon un responsable à Bamako, puis en Guinée dans l’après-midi, selon la présidence guinéenne. Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana sont également au programme, a annoncé Doha sans préciser de date. ... suite de l'article sur LeMonde.fr