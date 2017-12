© aDakar.com par DF Les maires des villes de Dakar et Montréal signent une convention Dakar, le 11 Octobre 2015 - La ville de Dakar et la ville de Montréal signent une convention. Cet accord de partenariat vise à bâtir des relations étroites, à poursuivre des objectifs de croissance et développement mutuels. Photo: Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar





Le compte à rebours commence. Le 30 décembre prochain, le Parti socialiste va statuer sur l’exclusion des dissidents que sont Khalifa Sall et Cie. Les verts, qui se réunissaient en Secrétariat exécutif national hier, à la maison du parti, ont toutefois admis que cette situation risque de nuire à leur formation politique.



Le Parti socialiste se prononce officiellement sur l’exclusion des dissidents. Ainsi, à la suite de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) tenu hier, les camarades d’Ousmane Tanor Dieng se sont penchés sur la question. A ce propos, le coordonnateur des cadres socialistes a fait savoir que la dissidence est en train de se transformer en ‘’rébellion politique ‘’avec des réunions et la vente des cartes à l’effigie du parti. ‘’Nous avons ainsi pensé qu’il était nécessaire de mettre un terme à cet insupportable suffocation médiatique que suscitent ces prises de position’’, a déclaré Alpha Bayla Guèye. Ce dernier renseigne d’ailleurs que ce point sera abordé au prochain Bureau politique prévu le samedi 30 décembre et qui sera axé sur la vie du parti.



Selon M. Guèye, l’assignation en justice sera également au menu des débats. A ce sujet, le coordonnateur des socialistes promet que toutes les dispositions seront prises pour répondre aux camarades de Khalifa Sall. ‘’Ces problèmes risquent de nuire à notre formation politique. Il faut qu’on puisse clarifier les militants sur la ligne du parti, car cette situation ne peut plus perdurer’’, précise-t-il.



Par ailleurs, les verts ont également évalué la journée du souvenir dédiée au président Léopold Sédar Senghor. D’après les membres du Sen, le secrétaire général a félicité et encouragé les organisateurs de la cérémonie. Ousmane Tanor Dieng a aussi invité à étendre l’événement à l’intérieur du pays.



Les socialistes sont, par ailleurs, revenus sur la situation politique nationale avec les différentes questions électorales liées notamment à la rationalisation des partis politiques, la mise en place des systèmes de parrainage, la caution et le choix des bulletins.