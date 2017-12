Abus de confiance: Cheikh Diop encourt une peine d’un an d’emprisonnement

Si le tribunal suit le réquisitoire du ministère public, il condamnera à un an de prison ferme Cheikh Diop, le 2 janvier 2018. Le prévenu s’est présenté comme ami du mari de l’ex-ministre de la Santé Eva Marie Coll Seck, pour soutirer 18 850 000 F Cfa à Cheikh Ndiaye.



Cheikh Diop, poursuivi pour escroquerie, encourt un an d’emprisonnement. Le parquet a requis, avant-hier, cette peine à son encontre, à l’occasion de son procès au tribunal de grande instance de Diourbel. Il sera fixé sur son sort le 2 janvier 2018, car le président de la juridiction a mis l’affaire en délibéré après les débats d’audience. Le présumé escroc a réussi à soutirer la somme de 18 millions 850 mille francs Cfa à Cheikh Ndiaye. Il est parvenu à son dessein grâce à l’appui de Gora Ndir. Il avait demandé à ce dernier d’aller réclamer à la victime 3 millions au mois d’octobre 2015. Cette somme devait permettre à Cheikh Ndiaye d’acquérir un marché de construction au ministère de la Santé et de l’Action sociale pour un bénéfice de 200 000 F tous les 15 jours.



La victime s’est exécutée sans arrière-pensée. Mais, quelques mois plus tard, le prévenu a agi en son propre nom pour exiger 15 millions en guise de caution pour la construction d’un poste de santé à Touba que lui aurait confiée l’époux de l’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale, Eva Marie Coll Seck. Selon Cheikh Ndiaye, il a remis les 15 850 000 F Cfa à son bourreau sans intermédiaire. ‘’Dans un premier temps, je lui ai remis un chèque de 6,3 millions. La transaction s’est faite par étapes et le transfert des premiers 3 millions à Gora qui agissait en son nom. Le tout est estimé à 18 850 000 F Cfa’’, a-t-il déclaré.



Le prévenu a reconnu les faits, hier, en réitérant ses propos mentionnés sur la lettre de reconnaissance qu’il avait signée. ‘’Je reconnais avoir reçu de Cheikh Ndiaye la somme de 18 850 000 F Cfa pour une affaire de marché de construction de poste de santé où il recevra, en retour, un bénéfice de 57 000 000 F Cfa’’, avait-il écrit et signé devant des témoins.



Il est tout de même revenu sur la déclaration selon laquelle l’époux de l’ancienne ministre de la Santé et de l’Action sociale, Eva Marie Coll Seck, lui avait confié des marchés de construction à Touba. ‘’J’ai des amis qui travaillent au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce sont eux qui m’avaient fait part d’un marché de construction. C’est pourquoi je me suis rapproché de Gora Ndir pour qu’il me mette en rapport avec Cheikh Ndiaye, parce que je n’avais pas d’argent. Il ne m’a pas remis tous les 18 millions en espèces. Il m’a donné un chèque de 6 500 000 F Cfa et la somme de 3 000 000 F Cfa. Je vais voir comment lui rembourser son argent, une fois que je sortirai de prison’’, dit-il.



Mais il a été enfoncé par Gora Ndir. ‘’Il m’a dit qu’il a un marché de 15 millions qui pourra rapporter un bénéfice de 57 millions. C’est une construction de poste de santé et l’époux du ministre de la Santé, à l’époque, l’avait sollicité pour travailler avec lui’’, a raconté le témoin à la barre.



Pour la partie civile, le prévenu a préparé des manœuvres pour tromper son client. Me Abdou Kane estime que tous les éléments constitutifs du délit d’escroquerie sont réunis et il y a usage de fausse qualité. Ainsi, la robe noire a demandé au tribunal de le condamner à payer la somme de 18 850 000 F Cfa au plaignant et la somme de 5 000 000 F Cfa au titre de dommages et intérêts.



Son collègue de la défense, Me Abdoulaye Babou, a exclu les manœuvres frauduleuses en évoquant la reconnaissance de dette exhibée par Cheikh Diop. Le délibéré est fixé au 2 janvier 2018.