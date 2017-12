Retour d’exil d’ATT : le cérémonial dévoilé

Les détails du cérémonial du retour de Amadou Toumani Touré (ATT, président du Mali de 2002 à 2012), attendu dimanche à Bamako, après près de 6 ans d’exil à Dakar, au Sénégal, ont été dévoilés ce vendredi par ses proches.



Des proches de l’ex président malien et des officiels contactés par APA, avancent qu’il sera transporté par l’avion de commandement du président Ibrahim Boubacar Keita qui va le chercher à Dakar.



‘’Si à son départ du Mali, l’avion présidentiel sénégalais était venu le chercher ici à Bamako, nous nous allons envoyer le nôtre le chercher à Dakar et le ramener à Bamako,’’ a déclaré à APA sous couvert de l’anonymat une source proche de la présidence de la République malienne.



Selon la même source, ‘’c’est le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga qui va accueillir Amadou Toumani Touré à l’aéroport, pour respecter le protocole dû à son rang d’ancien président de la République’’.



Interrogé sur les conditions du retour de ATT, la source a déclaré : ’’ c’est sans condition’’.



Peu après son arrivée prévue aux environs de 11 heures GMT à l’aéroport de Bamako, l’ancien président s’adressera à la presse ‘’pour un mot de salutation’’ avant de prendre le déjeuner avec son successeur, selon Nouhoum Togo, un de ses inséparables fidèles.



Puis, a ajouté ce dernier, ATT sera conduit dans une villa, au quartier très huppé de l’ACI 2000 en plein cœur de Bamako où il va loger.



Selon ses proches, dès les premiers jours de son retour d’exil, Amadou Toumani Touré se recueillera sur la tombe de sa mère à Mopti dans le centre du Mali. Gogo Molobaly Touré est décédée, en février 2015 à l’âge de 95, alors que son fils Amadou Toumani Touré était en exil au Sénégal.



ATT se recueillera également sur la tombe du général Kafougouna Koné, décédé le 10 mars 2017 à Bamako.



Cet officier supérieur de l’armée malienne était l’un des hommes forts du régime de Amadou Toumani Touré.



Enfin, les proches de l’ancien président malien confient que leur ‘’héros’’ veut un retour ‘’humble et sobre’’. Mais, au regard de sa popularité qui n’a cessé de croitre malgré son exil, il est probable que les Maliens lui feront un accueil des grands jours.