La visite de l’Emir du Qatar et les réactions au rapport de l’OFNAC se disputent la Une

Les quotidiens sénégalais parus vendredi mettent l’accent sur la visite de l’Emir du Qatar Al-Thani et sur les réactions suite au rapport de l’Office National de la Lutte Contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) qui accuse la police et la gendarmerie d’être les plus corrompues au Sénégal.



A sa Une, Sud Quotidien donne la parole à l’analyste politique, Yoro Dia, qui affirme que «Al-Thani ne se déplacera jamais…pour Karim (exilé dans son pays après sa sortie de prison)».

«La visite de l’Emir du Qatar au Sénégal les 20 et 21 décembre dernier s’inscrit dans le cadre de la relance des relations bilatérales entre son pays et Dakar après l’épisode du rappel par le Sénégal de son ambassadeur au Qatar, en guise de soutien à l’Arabie Saoudite. L’avis est de Yoro Dia, qui a précisé que le dossier Karim Wade n’est pas une priorité dans le cadre de ce déplacement», écrit Sud Quotidien.



Quoi qu’il en soit, EnQuête note une «loi d’Omerta» autour du séjour d l’Emir qatari.



«Mystère autour d’une visite ; l’ombre de Karim Wade. Un projet d’accord de coopération culturelle et deux projets d’entente signés», indique le journal.



L’Observateur, lui, revient sur la traque des biens mal acquis qui avait valu la prison à Karim Wade et Cie, et informe que la sortie de «Mimi crée des ennuis à Macky».



D’après le journal, suite à cette sortie de l’ancien Premier ministre, Aminata Touré, disant que le Sénégal a recouvré 37 milliards f cfa de biens mal acquis, les avocats de l’Etat sont prêts à engager la batille pour être payés sur la base des 200 millions f cfa annoncés.



Au même moment, Le Quotidien parle du rapport de l’OFNAC faisant état de 118 milliards f cfa par l’Etat à cause de la corruption et accusant la police et la gendarmerie d’être plus corrompues.



«Aly Ngouille Ndiaye (ministre de l’Intérieur) incinère l’étude de l’OFNAC», titre Le Quotidien, dans lequel journal, le ministre dit ne pas être convaincu.



«Accusées d’être les corps les plus corrompus au Sénégal-La police et la gendarmerie déchirent le rapport de l’OFNAC», écrit Le Témoin.



Traitant de ce rapport, Walfadjri parle de «hors-sujet de Seynabou Ndiaye Diakhaté (présidente de l’OFNAC)».



A propos de l’actualité judiciaire, L’As consacre sa Une à l’audition du rapport Ngaaka Blindé et Cie arrêtés pour détention de faux billets.



«Les aveux de Ngaaka Blindé. Retour de parquet pour le rappeur et ses acolytes. Ngaaka soutient que les faux billets étaient destinés à une prestation artistique à Mbour. L’artiste blanchit ses amis et assume tout. Awa Ndiaye, la fille de la bande, ne connaît Ngaaka que depuis deux semaines», détaille L’As.



Libération se focalise sur ces premiers procès pour terrorisme au Sénégal et dévoile «l’histoire secrète d’une traque».



«De Assane Dianko à Makhtar Diokhané et Alioune Badara Ndao, en passant par la cellule de «Abou Younouss», révélations sur ces affaires que le Sénégal a géré avec tact», écrit Libération.