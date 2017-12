Le Sénégal et le Qatar signent des accords de coopération

Le Sénégal et le Qatar ont signé mercredi soir deux protocoles d'accord et un accord de coopération, a rapporté jeudi la radio-télévision publique sénégalaise RTS.



Les deux protocoles portent sur la jeunesse et le sport, alors que l'accord concerne la coopération culturelle, a-t-on précisé de même source.



Ces textes ont été signés en marge de la visite de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, arrivé mercredi à Dakar pour une visite officielle au Sénégal.



Cette visite confirme le réchauffement des relations entre les deux pays après le rappel par le gouvernement sénégalais de son ambassadeur à Doha pour exprimer sa "solidarité agissante" à l'Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, au Bahreïn et à l'Egypte.



Ces pays ont rompu leurs relations en juin dernier avec le Qatar qu'ils accusent de soutenir le terrorisme et d'être trop proche de l'Iran. Par ailleurs, relèvent les observateurs, le Qatar accueille depuis juin dernier Karim Wade, le fils de l'ancien chef de l'Etat sénégalais Abdoulaye Wade, condamné pour enrichissement illicite.