Partage et validation sur les projets et réalisations de l’Etat à Thiès (Préfet)

Faire le point des réalisations de l’Etat dans le département de Thiès : tel est l’objet de la rencontre initiée ce jeudi dans les locaux de la préfecture, par le préfet de Thiès et à laquelle ont pris part les acteurs et services techniques de l’Etat. Une rencontre de partage et de validation de la contribution du département de Thiès à la prochaine conférence territoriale qui sera présidée par le gouverneur de la région de Thiès.



Selon les explications du préfet Alioune Badara Sambe, la rencontre avait pour objet de «parcourir l’ensemble des projets et programmes déroulés par l’Etat d’abord, par les collectivités locales et les partenaires, afin de faire le point en termes de suivi-évaluation». Cette deuxième édition, note-t-il, est l’occasion de «faire le bilan des projets et programmes déroulés depuis l’année dernière, de recenser, d’étudier et d’analyser les nouveaux projets».



De l’autoroute Ila Touba en passant par Aibd, les projets hydrauliques de la Sones, KMS 3 pour l’eau potable ou encore le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) dans la zone de Bayakh, à Tassette et l’adduction d’eau dans les quartiers Mbour 3 et Mbour 4 à Thiès, Alioune Badara Sambe d’indiquer, qu’en plus du partage et de la validation avec les acteurs, il s’agit «de faire un diagnostic sans complaisance des différents projets».



Nouvellement promu Préfet de de la capitale, Alioune Badara Sambe s’est réjoui de la nomination. «Dakar c’est un autre challenge et nous tâcherons d’être à la hauteur», confie-t-il à la presse. Regardez !