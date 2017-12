Emigration clandestine: Coumba Gawlo sensibilise à Sédhiou

«Barsax ou Barça», le slogan fait peur à Sédhiou. En effet, la région a payé un lourd tribut sur les chemins de l’émigration clandestine. De nombreux jeunes, à la recherche d’un ailleurs où on peut gagner sa vie à la sueur de son front, ont péri dans le désert ou dans le ventre de l’Atlantique. Cela a fini par attirer l’attention de l’ambassadeur de l’organisation des Nations Unies contre la drogue et les crimes (Onudc) et du programme des Nations Unies pour le développement (Pnud).



Dans le souci de mettre fin à ce fléau qui déstabilise le tissu social à Sédhiou, la diva sénégalaise a rencontré la jeunesse de la région mardi pour la sensibiliser sur les dangers de l’émigration clandestine.



Au chapitre des recommandations, la chanteuse a demandé aux jeunes dont la plupart se sont plaints d’un manque d’assistance, d’encadrement et de formation, «de rester dans le pays, d’y travailler d’y réussir et d’y vivre». Toutefois, elle a reconnu «qu’il est important, clair, primordial voire vital que l’Etat, même s’il ne peut pas tout faire, doit faire quelque chose pour assister les jeunes qui se sentent esseulés».



Paul FAYE Correspondant