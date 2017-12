Le conseil des ministres de ce mercredi 20 décembre 2017 a adopté le projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et autres atteintes aux signes monétaires. Un texte qui va davantage adapter les lois à l'évolution technologique et corser les sanctions, a expliqué le Directeur national de la Bceao pour le Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lô.



"C'est une loi uniforme qui a été préparée par la Bceao et adoptée par le conseil des ministres de l'Union monétaire ouest africaine. Toute la règlementation financière doit être une réglementation uniforme dès lors que vous avez un espace intégré qu'est l'Uemoa. Ça doit être les mêmes lois dans tous les pays de l'Union dans toutes les matières financières, monétaires et mêmes économique", a-t-il expliqué.



Le Directeur national de la Bceao pour le Sénégal a surtout insisté sur l'impact que le faux monnayage peut avoir sur l'économie d'un pays. Un impact dévastateur signale-t-il ."Le faux monnayage est un phénomène pervers, qui peut particulièrement mettre en mal une économie. Il y avait une loi qui était là, et ce texte date de 1982 avec un additif datant de 1988. Depuis lors, les technologies ont évoluées. Et nous avons constaté d'autres délits et d'autres façons de faire qu'il fallait intégrer dans l'ordonnancement juridique des Etats. Ce projet remédie d'abord à l'insuffisance et à l'inadaptation des sanctions", explique M. Lô.



Ainsi, dans le texte adopté en conseil des ministres, les sanctions ont été adaptées. D'autres types de manifestations du phénomène ont été pris en compte ainsi que "l'insuffisance des peines". "La responsabilité pénale des personnes morales a également été évoquée. Et des délits tels que la contrefaçon, la falsification, l'altération des billets, qui n'étaient pas très pris en compte, ont été désormais intégrés", ajoute M. Lô.



Il faut rappeler que l'adoption, en conseil des ministres, du projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et autres atteintes aux signes monétaires, intervient 24 heures après l'arrestation du rappeur ‘‘Ngaaka Blindé''. Ce dernier avait été interpellé avec des faux billets d'un montant de plus de 5.7 millions de francs Cfa, lui et trois autres individus.





Youssouf SANE