Bceao : Les précisions du Directeur national sur le prêt à son personnel

Le Directeur national de la Bceao, Ahmadou Al Aminou Lô, a réagi suite à l’information qui renseigne sur un prêt de 52 milliards que l’institution aurait accordé à son personnel. Et c’est pour apporter ses précisions.



"Quelle est l’aspiration d’une personne, une fois qu’elle est adulte? Trouver du travail, avec une maison, un véhicule, nourrir sa famille. Pour trouver une maison, il faut emprunter, pour un véhicule, il faut emprunter. Évidemment, nous les agents de la Bceao sommes à peu près à 2500 personnes dans les 8 pays. A chaque fois que vous prenez un pays, divisez-le par 2500 personnes", a expliqué Ahmadou Al Aminou Lô, Directeur national pour le Sénégal, de la Bceao.



Il poursuit : "Quel est le cout d’un terrain de 150 mètres carrés à Dakar ? Quel est le cout d’une maison à Dakar ? A 30 millions, vous pouvez vous dire je rentre dans ce marché. Prenez 30 millions, multipliez le par 2500 personnes, vous avez 75 milliards. Rien qu’une maison. Donc il y a des idéologies, il y a des gens qui sont venus en conférence sur l’idéologie du Franc Cfa en profitent pour donner un appât. Et c’était un appât grossier", s’est indigné M. Lô qui était face à la presse ce jeudi.



Il déclare que la Bceao est une institution transparente, mais surtout "indépendante". "Voyez le directeur national que je suis, si je devais aller dans une banque demander un prêt. Vous ne pensez pas que cela va vicier mon indépendance vis-à-vis d’elle ? Nous sommes une banque centrale, nous avons la fonction d’une banque, nous faisons des prêts à nos agents dans la limite de ce qui est permis par nos statuts pour leur permettre d’être comme tout un chacun : avoir une maison, avoir un véhicule, vivre décemment et garder leur indépendance. Si pour cela on jette le personnel de la banque centrale en pâture, c’est pitoyable", s’est-t-il indigné.





Youssouf SANE