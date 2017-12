«Le 7 décembre 2017 à 12 heures, tout avion qui est dans le ciel et qui veut venir à Léopold Sédar Senghor (LSS), atterrira à l’Aibd. Tout avion ayant atterri à Léopold Sédar Senghor décollera de LSS. Mais le 8 décembre à 12 heures, il est supposé que tous les avions qui seront à Léopold Sédar Senghor auront décollé.



Et tout avion qui revient au Sénégal atterrira à l’AIBD". C'était le schéma tracé par l’Asecna, l’Anacim, le gestionnaire, les Ads et toute la plateforme. Tout était réglé comme sur du papier à musique. Seulement, voilà, depuis l'inauguration de l'Aibd, toutes les hôtes de marque du Sénégal ont atterri à Léopold Sédar Senghor, un aéroport qui est censé fermé.



C'est d'abord l'avion de la reine d'Espagne, arrivé au Sénégal le lundi 11 décembre 2017 et reparti 4 jours plus tard, qui a atterri à LSS.



C'est ensuite l'Emir du Qatar qui a atterri sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ce mercredi 20 pour redécoller ce jeudi 21 décembre.



Léopold Sédar Senghor serait-il donc devenu? un aéroport réservé au Président de la République et à ses hôtes de marque ?