Tout sur le contrat entre Puma et la Fédé de foot

Avant la fin de cette semaine, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et Puma devraient signer le contrat qui va les lier pour cinq ans. Dans son édition de ce jeudi, le quotidien sportif Record a livré les détails du partenariat.



Article 1 : Puma s'engage à verser à la Fédé 1 milliard 80 millions 750 mille francs Cfa. Ce montant sera remis en trois temps. En 2018, l'équipementier des Lions libérera une enveloppe de 195 millions 500 mille francs Cfa. Le même montant sera attribué en 2019. Et pour 2020, 2021 et 2022, le Sénégal recevra annuellement 229 millions 250 mille francs Cfa.



Un ticket d'entrée de 131 millions

Mais avant ces versements, Puma va accorder une prime de 131 millions de francs Cfa pour la qualification des Lions pour la Coupe du monde. Une sorte de ticket d'entrée.



Article 2 : Pour les cinq ans que durera le contrat avec le Sénégal, Puma mettra annuellement à la disposition des équipes nationales du matériel et des équipements d'une valeur globale de 1 milliard 473 millions 750 mille francs Cfa. Soit 491 millions 250 mille francs Cfa par an.



Article 3 : Puma va verser des primes de résultats aux Lions au Mondial-2018 et à la Can-2019 à partir du deuxième tour. Les gratifications seront de 65 millions de francs Cfa pour les huitièmes, 131 millions pour les quarts, 196 millions 500 mille en demies, 327 millions 500 mille en finale et 655 millions en cas de victoire finale.



Près de 2 milliards en cas de victoires finales

Pour la Can, Puma accepte de donner aux Lions une prime de qualification de 65 millions 500 mille francs Cfa, mais ne donnera de récompenses financières qu'à partir de la demi-finale. La marque allemande remettra 49 millions 125 mille en cas d'accession dans le carré d'As. Elle versera aux Lions 65 millions de francs Cfa et 131 millions s'ils accèdent en finale et remportent le trophée, respectivement.



En somme, si Sadio Mané et Cie remportent la Can, Puma leur aura versé 310 millions 625 mille francs Cfa. S'ils sont champions du monde, ils auront de la marque allemande des primes de 1 milliard 505 millions. Et s'ils gagnent les deux trophées, ils auront reçu 1 milliard 816 millions 125 mille.



Article 4 : Le Sénégal profitera de la vente des équipements Puma des Lions. La marque allemande versera 10% sur chaque article. Les produits seront commercialisés dans des boutiques qui seront ouvertes partout dans le monde.