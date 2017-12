Le Sénégal regrette la non adoption de la Déclaration de la 11eme conférence ministérielle de l’OMC

La directrice du Commerce extérieur (DCE) du Sénégal, Assom Aminata Diatta, s'est désolée jeudi à Dakar, de la non adoption d'une Déclaration par la 11eme conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’est tenue du 10 au 13 décembre 2017, à Buenos Aires (Argentine).



"Il est regrettable que la 11eme conférence ministérielle de l'OMC. Ce qui est un fait rare qui mérite d'être souligné. Les membres n'ont pas pu s’entendre sur le contenu de la Déclaration, notamment sur la réaffirmation du Programme de Doha pour le développement et la référence à certains aspects de la Déclaration ministérielle de Nairobi", a dit Mme Diatta.



Elle lisait le discours du ministre du Commerce à l'ouverture d'un atelier national de restitution des conclusions de la 11eme conférence ministérielle de l'OMC. Selon elle, des résultats limités ont été obtenus sur les subventions aux pêcheries et le programme de travail sur les petites économies.



"La conférence ministérielle a été aussi l'occasion pour beaucoup de membres d'exprimer leur volonté d'ouvrir d'autres questions comme celle sur la facilitation des investissements et les micro, petites et moyennes entreprises", a indiqué Assom Aminata Diatta.