Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique: Le Mogho Naba empoche plus de 32 millions FCFA

Le Mogho Naba empoche plus de 32 millions FCFA



Désigné lauréat de l’édition 2017 du «Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique», le Mogho Naba Baongho, a officiellement reçu sa distinction le jeudi 21 décembre à Ouagadougou. Composé d’un trophée, d’une médaille et d’un chèque de 50 000 euros, soit plus de 32 millions FCFA, ce prix récompense les efforts du Mogho Naba dans la résolution des conflits par le dialogue.



Une délégation du «Centre indépendant de recherches et d’initiatives pour le Dialogue » (CIRID), conduite par son président fondateur, Déo Hakizimana, était venu porter la bonne nouvelle au Président du Faso en septembre dernier : le Mogho Naaba Baongho est lauréat du «Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique» 2017.



Quatre mois après, il était plus que temps pour le CIRID de rendre plus concrète la nouvelle. C’est donc ce jeudi 21 décembre qui a été retenu pour la remise officielle le prix est bel à Ouagadougou. C’était au cours d’une solennelle cérémonie dans un somptueux hôtel où de nombreux convives dont des personnalités burkinabé et sénégalaises ainsi que des chefs traditionnels ont fait le déplacement.



Au centre de toutes les attractions du jour, l’heureux lauréat du jour. En effet, ne reçoit pas le prestigieux «Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique», qui veut mais qui peut. A en croire en effet l’initiateur du prix, Déo Hakizimana, c’est à l’issue d’une longue procédure de sélection sur le continent et ailleurs, que son institution a désigné le Mogho Naaba Baongho, comme lauréat.



Parrainée par le Président Sénégalais, Macky Sall, cette distinction vise à stimuler la naissance, puis la consolidation d’un esprit d’écoute et de tolérance mutuelles favorables à la résolution pacifique des conflits. Elle vise également à honorer et encourager toutes les initiatives de dialogue politique et social en Afrique. Et pourquoi le choix du Mogho ?



La question ne se pose pas et les observateurs de la situation socio politique du Faso le savent bien : le chef des Mossé s’est personnellement impliqué dans la résolution des graves crises qui ont secoué le pays des Hommes intègres ces dernières années. En effet, a relevé, Déo Hakizimana, qui n’a pas manqué de féliciter le récipiendaire du jour, le Mogho Naba a joué un rôle historique dans la stabilisation de la paix au Burkina. Et c’est certainement une des qualités qui a prévalu au choix de sa personne comme lauréat parmi tant d’autres candidats.



Un grand mérite qui lui vaut aujourd’hui des lauriers. Le prix se compose d’un trophée, d’une médaille et d’un chèque de 50 000 euros, soit plus de 32 millions FCFA. Pour le Mogho Naba Baongho, c’est un honneur que de recevoir une telle distinction. Par la voix du Larlé Naba, il a en effet exprimé sa joie et dire toute sa reconnaissance aux responsables du CIRID pour le choix porté sur sa personne.



« C’est un plaisir pour nous de recevoir ce prestigieux prix consacré au dialogue social en Afrique. C’est un prix qui encourage et stimule. Nous le dédions à tout le peuple burkinabé. », a t-il traduit.

Pour le ministre des Affaires étrangères Alpha Barry en effet, ce prix constitue une fierté pour le Pays des Hommes intègres.



Halima K